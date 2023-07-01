Ардуванов Наил Газимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ардуванов Наил Газимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ардуванов Миннигазим Нургазизович

Мать: Галиева Зифа

Рождение ребёнка
03.09.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тамара

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ардуванов Ринат Наилевич

Мать ребёнка: Ардуванова Гульнара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ардуванова Савия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ардуванова Савия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ардуванов Фарит Наилевич

Мать ребёнка: Ардуванова Гульнара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ардуванова Гульнара

Смерть
Неизвестно
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