Ардуванов Наил Газимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ардуванов Миннигазим Нургазизович
Мать: Галиева Зифа
Рождение ребёнка
03.09.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тамара
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ардуванова Гульнара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ардуванова Савия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ардуванова Савия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тамара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ардуванова Гульнара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ардуванова Гульнара
Смерть
Неизвестно