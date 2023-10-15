Макарова (Маркеева) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакарова (Маркеева) Агафья Ивановна

Макарова (Маркеева) Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Маркеев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розенталь Нина Ивановна

Отец ребёнка: Макаров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Александр Иванович

Отец ребёнка: Макаров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Николай Иванович

Отец ребёнка: Макаров Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Иван

Смерть
1985
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close