Макарова (Маркеева) Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Маркеев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Розенталь Нина Ивановна
Отец ребёнка: Макаров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Александр Иванович
Отец ребёнка: Макаров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Макаров Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров Иван
Смерть
1985