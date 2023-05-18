Брагина Зиновия Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрагина Зиновия Ефимова

Брагина Зиновия Ефимова

Место рождения

С. Надёжино

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

С. Надёжино
Рождение ребёнка
20.04.1871

Дочь: Александра Алексеева

Отец ребёнка: Брагин Алексей Федоров

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1874

Дочь: Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Брагин Алексей Федоров

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брагин Алексей Федоров

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Брак 1856г
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close