Брагина Зиновия Ефимова
Место рожденияС. Надёжино
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.04.1871
Дочь: Александра Алексеева
Отец ребёнка: Брагин Алексей Федоров
Рождение ребёнка
05.10.1874
Дочь: Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Брагин Алексей Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Брак 1856г