Чернов Михаил Степанович
Место рождения
Дата рождения20.11.1896 ст.
Дата смерти?.08.1974
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1896 ст.
Рождение ребёнка
28.03.1927
Дочь: Новикова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Чернова Вера Матвеевна
Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
?.08.1974
Осташево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
1989
Жена: Чернова Вера Матвеевна