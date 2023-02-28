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Чернов Михаил Степанович

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Место рождения

Калеево, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

20.11.1896 ст.

Дата смерти

?.08.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1896 ст.

Отец: Чернов Или Цыганов Стефан Антонович

Мать: Парашина Татьяна Ивановна

Калеево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.03.1927

Дочь: Новикова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Чернова Вера Матвеевна

Волоколамск, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
?.08.1974
Осташево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
1989

Жена: Чернова Вера Матвеевна

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