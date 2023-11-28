Черный Сергей Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черный Сергей Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1874 и 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черный Дарья Диамидова

Миколаївська ц., с. Бригадирівка, Кобеляцький повіт, Полтавская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
с. Бригадирівка, Кобеляцький повіт, Полтавская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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