Черный Сергей Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черный Дарья Диамидова
Миколаївська ц., с. Бригадирівка, Кобеляцький повіт, Полтавская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
с. Бригадирівка, Кобеляцький повіт, Полтавская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно