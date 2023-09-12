Залесский Василий Емельянов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.02.1822
Сын: Залесский Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Соптицкая Дарья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно