Залесский Василий Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залесский Василий Емельянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1822

Сын: Залесский Федор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Соптицкая Дарья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Залесская Мариамна Лукояновна

Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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