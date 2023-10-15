Суслова (Лакаева) Вера Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслова (Лакаева) Вера Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1941

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1941

Отец: Лакаев Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1961

Сын: Лакаев Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Первухин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суслов Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головина Томара Юрьевна

Отец ребёнка: Суслов Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрина Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Суслов Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суслов Юрий

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