Суслова (Лакаева) Вера Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1941
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1941
Отец: Лакаев Филипп
Рождение ребёнка
01.06.1961
Сын: Лакаев Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Первухин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Суслов Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головина Томара Юрьевна
Отец ребёнка: Суслов Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрина Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Суслов Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суслов Юрий