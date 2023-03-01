Трускалова Ефимия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1927
Дочь: Шалыгина Клавдия Лукьяновна
Отец ребёнка: Трускалов Лука Григорьевич
УССР, Днепропетровская область, Васильковский район, д. Григорьевка (Григоровка)
Рождение ребёнка
09.06.1931
Сын: Трускал Виктор Лукьянович
Отец ребёнка: Трускалов Лука Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трускал Григорий Лукьянович
Отец ребёнка: Трускалов Лука Григорьевич
Смерть
Неизвестно