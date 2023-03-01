Трускалова Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трускалова Ефимия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.07.1927

Дочь: Шалыгина Клавдия Лукьяновна

Отец ребёнка: Трускалов Лука Григорьевич

УССР, Днепропетровская область, Васильковский район, д. Григорьевка (Григоровка)
Рождение ребёнка
09.06.1931

Сын: Трускал Виктор Лукьянович

Отец ребёнка: Трускалов Лука Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трускал Григорий Лукьянович

Отец ребёнка: Трускалов Лука Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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