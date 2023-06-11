Сидоренко Войтенко Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1956
Рождение ребёнка
24.06.1978
Сын: Сидоренко Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Сидоренко Николай Иванович
Рождение ребёнка
24.06.1978
Сын: Сидоренко Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Сидоренко Николай Иванович
Рождение ребёнка
05.04.1984
Дочь: Оспанова Сидоренко Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Сидоренко Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно