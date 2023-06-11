Сидоренко Войтенко Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренко Войтенко Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1956

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1956

Отец: Войтенко Василий Андреевич

Мать: Войтенко Сысойкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
24.06.1978

Сын: Сидоренко Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Сидоренко Николай Иванович

Рождение ребёнка
24.06.1978

Сын: Сидоренко Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Сидоренко Николай Иванович

Рождение ребёнка
05.04.1984

Дочь: Оспанова Сидоренко Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Сидоренко Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоренко Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоренко Николай Иванович

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