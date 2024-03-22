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Дидур Арсений Дмитриевич

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Место рождения

Пограничный, Пограничный муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

22.11.1969

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1969

Отец: Дидур Дмитрий Арсеньевич

Мать: Дидур Эмилия Григорьевна

Пограничный, Пограничный муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
22.07.2005

Сын: Дидур Артем Дмитриевич

Мать ребёнка: Юрченко Ольга

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдина Виктория Арсентьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрченко Ольга

Развод
Неизвестно

Жена: Юрченко Ольга

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