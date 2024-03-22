Дидур Арсений Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения22.11.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1969
Отец: Дидур Дмитрий Арсеньевич
Мать: Дидур Эмилия Григорьевна
Рождение ребёнка
22.07.2005
Мать ребёнка: Юрченко Ольга
Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдина Виктория Арсентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юрченко Ольга
Развод
Неизвестно
Жена: Юрченко Ольга