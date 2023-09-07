Хомутов Матвей Александрович
Место рожденияд. Чуга Колчеданская волость Камышловский уезд Пермская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.11.1976
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д. Чуга Колчеданская волость Камышловский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.08.1914
Дочь: Серебрякова Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Хомутова Ирина Андреевна
д. Чуга Колчеданской волости Камышловского уезда Пермской губернии
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Бузунова Софья Матвеевна
Мать ребёнка: Хомутова Ирина Андреевна
д. Чуга катайского уезда Челябинская обл
Рождение ребёнка
01.01.1922
Сын: Хомутов Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Хомутова Ирина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хомутова Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хомутов Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Хомутова Ирина Андреевна
Смерть
01.11.1976