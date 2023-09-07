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Хомутов Матвей Александрович

Место рождения

д. Чуга Колчеданская волость Камышловский уезд Пермская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.11.1976

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хомутов Александр Алексеевич

Мать: Хомутова Анна Дмитриевна

д. Чуга Колчеданская волость Камышловский уезд Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.08.1914

Дочь: Серебрякова Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Хомутова Ирина Андреевна

д. Чуга Колчеданской волости Камышловского уезда Пермской губернии
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Бузунова Софья Матвеевна

Мать ребёнка: Хомутова Ирина Андреевна

д. Чуга катайского уезда Челябинская обл
Рождение ребёнка
01.01.1922

Сын: Хомутов Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Хомутова Ирина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хомутова Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хомутов Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Хомутова Ирина Андреевна

Смерть
01.11.1976
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