Ульянова Анастасия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиДо 1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Аксинья Агеевна
Отец ребёнка: Ульянов Агей Варфоломеевич
Рождение ребёнка
14.03.1841 ст.
Дочь: Дарья Агеевна
Отец ребёнка: Ульянов Агей Варфоломеевич
Рождение ребёнка
11.11.1843 ст.
Дочь: Ульянова Степанида Агеевна
Отец ребёнка: Ульянов Агей Варфоломеевич
Рождение ребёнка
04.08.1845 ст.
Дочь: Надежда Агеевна
Отец ребёнка: Ульянов Агей Варфоломеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Агеевна
Отец ребёнка: Ульянов Агей Варфоломеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1848