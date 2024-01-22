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Ульянова Анастасия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

До 1848

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Аксинья Агеевна

Отец ребёнка: Ульянов Агей Варфоломеевич

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1841 ст.

Дочь: Дарья Агеевна

Отец ребёнка: Ульянов Агей Варфоломеевич

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
11.11.1843 ст.

Дочь: Ульянова Степанида Агеевна

Отец ребёнка: Ульянов Агей Варфоломеевич

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1845 ст.

Дочь: Надежда Агеевна

Отец ребёнка: Ульянов Агей Варфоломеевич

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Агеевна

Отец ребёнка: Ульянов Агей Варфоломеевич

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянов Агей Варфоломеевич

Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
Смерть
До 1848
Банино, Тульский уезд, Тульская губерния
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