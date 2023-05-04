Решетняк (Власий) Василий Климович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетняк (Власий) Василий Климович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757 ст.

Дата смерти

08.09.1830 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.

Отец: Решетняк Клим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Решетняк Параскева Власовна

Мать ребёнка: Решетняк Феодора Петровна

Межигорка, Черкаська область
Рождение ребёнка
1800 ст.

Сын: Решетняк Петр Власович

Мать ребёнка: Решетняк Феодора Петровна

Межигорка, Черкаська область
Рождение ребёнка
1802 ст.

Дочь: Решетняк Агрипина Власовна

Мать ребёнка: Решетняк Феодора Петровна

Межигорка, Черкаська область
Рождение ребёнка
1809 ст.

Сын: Решетняк Иван Власович

Мать ребёнка: Решетняк Феодора Петровна

Межигорка, Черкаська область
Место жительства
1811 ст.
Межигорка, Черкаська область
Возраст - 54 года. Исповедная роспись за 1811
Место жительства
1817 ст.
Межигорка, Черкаська область
Возраст - 60 лет. ф.152 о.20 д.26 Исповедные росписи за 1817
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Решетняк Феодора Петровна

Смерть
08.09.1830 ст.
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