Решетняк (Власий) Василий Климович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757 ст.
Дата смерти08.09.1830 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.
Отец: Решетняк Клим
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: Решетняк Параскева Власовна
Мать ребёнка: Решетняк Феодора Петровна
Рождение ребёнка
1800 ст.
Мать ребёнка: Решетняк Феодора Петровна
Рождение ребёнка
1802 ст.
Дочь: Решетняк Агрипина Власовна
Мать ребёнка: Решетняк Феодора Петровна
Рождение ребёнка
1809 ст.
Мать ребёнка: Решетняк Феодора Петровна
Место жительства
1811 ст.
Возраст - 54 года. Исповедная роспись за 1811
Место жительства
1817 ст.
Возраст - 60 лет. ф.152 о.20 д.26 Исповедные росписи за 1817
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.09.1830 ст.