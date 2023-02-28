Осипов Никифор Евстафьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1808
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1781
Сын: Блинков Степан Никифорович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осипов Михаил Никифорович
Мать ребёнка: ?
Смерть
1808