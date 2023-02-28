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Осипов Никифор Евстафьевич

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Осипов Семен Никифорович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Блинков Степан Никифорович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Осипов Макар Никифорович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Михаил Никифорович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1808
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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