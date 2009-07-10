Сарапулова (Охезина) Надежда Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1914 ст.
Дата смерти10.07.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.09.1914 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1937
Сын: Сарапулов Виталий Андреевич
Отец ребёнка: Сарапулов Андрей Иванович
Худяковка, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
10.07.2009
Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан