Сарапулова (Охезина) Надежда Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарапулова (Охезина) Надежда Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1914 ст.

Дата смерти

10.07.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1914 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1937

Сын: Сарапулов Виталий Андреевич

Отец ребёнка: Сарапулов Андрей Иванович

Худяковка, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
10.07.2009
Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
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