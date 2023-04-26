Ларина (Нацаренко) Александра Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.11.1934
Рождение ребёнка
20.07.1935
Дочь: Нина Вениаминовна
Отец ребёнка: Ларин Вениамин Яковлевич
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ларин Вениамин Яковлевич
Смерть
Неизвестно