Ларина (Нацаренко) Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина (Нацаренко) Александра Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1934

Муж: Ларин Вениамин Яковлевич

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
20.07.1935

Дочь: Нина Вениаминовна

Отец ребёнка: Ларин Вениамин Яковлевич

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларин Вениамин Яковлевич

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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