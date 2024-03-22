Жгулева (Полева) Пелагея Александровна
Место рождения
Дата рождения27.04.1909
Дата смерти10.08.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1909
Восприемники: Кирилл Андреевич Вавилов и крестьянская жена Ольга Лаврентьевна Полева.
Бракосочетание
Около 1930
Рождение ребёнка
06.06.1932
Дочь: Соколова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Жгулев Василий Семёнович
Смерть
10.08.1985
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: церебральный атеросклероз | Кировский район, Новосибирск, Россия