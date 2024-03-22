Жгулева (Полева) Пелагея Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жгулева (Полева) Пелагея Александровна

Место рождения

Камень, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

27.04.1909

Дата смерти

10.08.1985

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1909

Отец: Полев Александр Михайлович

Мать: Полева Ирина Агафоновна

Камень, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Кирилл Андреевич Вавилов и крестьянская жена Ольга Лаврентьевна Полева.
Бракосочетание
Около 1930

Муж: Жгулев Василий Семёнович

Камень, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.06.1932

Дочь: Соколова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Жгулев Василий Семёнович

Камень, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
10.08.1985
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Причина смерти: церебральный атеросклероз | Кировский район, Новосибирск, Россия
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