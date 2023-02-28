Денежкин Александр Анфимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Назарова Александра Александровна
Мать ребёнка: Денежкина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Гурина Глафира Александровна
Мать ребёнка: Денежкина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Баннова Агриппина Александровна
Мать ребёнка: Денежкина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Денежкин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Денежкина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Васильева Валентина Александровна
Мать ребёнка: Денежкина Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно