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Денежкин Александр Анфимович

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Место рождения

Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Денежкин Анфим Павлович

Мать: Денежкина Ольга Степановна

Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Назарова Александра Александровна

Мать ребёнка: Денежкина Анна Васильевна

Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Гурина Глафира Александровна

Мать ребёнка: Денежкина Анна Васильевна

Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Баннова Агриппина Александровна

Мать ребёнка: Денежкина Анна Васильевна

Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Денежкин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Денежкина Анна Васильевна

Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Васильева Валентина Александровна

Мать ребёнка: Денежкина Анна Васильевна

Дюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денежкина Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
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