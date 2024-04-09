Аксинья Захарова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Никита Борисов
Отец ребёнка: Борис Васильев
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Ефим Борисов
Отец ребёнка: Борис Васильев
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Дмитрий Борисов
Отец ребёнка: Борис Васильев
Рождение ребёнка
1795
Сын: Тимофей Борисов
Отец ребёнка: Борис Васильев