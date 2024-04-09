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Аксинья Захарова

Место рождения

Парахино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1779 г.р.
Около 1782 г.р.
Около 1789 г.р.
1795 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Парахино, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Никита Борисов

Отец ребёнка: Борис Васильев

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Ефим Борисов

Отец ребёнка: Борис Васильев

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Дмитрий Борисов

Отец ребёнка: Борис Васильев

Рождение ребёнка
1795

Сын: Тимофей Борисов

Отец ребёнка: Борис Васильев

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