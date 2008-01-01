Прус Антонина Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прус Антонина Аркадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1937

Дата смерти

01.01.2008

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прус ? Андреевна

Отец ребёнка: Прус Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прус ? Андреевна

Отец ребёнка: Прус Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прус ? Андреевич

Отец ребёнка: Прус Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прус ? Андреевич

Отец ребёнка: Прус Андрей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прус Андрей Михайлович

Смерть
01.01.2008
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