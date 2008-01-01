Прус Антонина Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1937
Дата смерти01.01.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прус ? Андреевна
Отец ребёнка: Прус Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прус ? Андреевна
Отец ребёнка: Прус Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прус ? Андреевич
Отец ребёнка: Прус Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прус ? Андреевич
Отец ребёнка: Прус Андрей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.2008