Генералов Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Генералов Виктор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Генералова Прасковья Даниловна

Рождение ребёнка
24.09.1959

Дочь: Матвеева Тамара Викторовна

Мать ребёнка: Генералова Александра Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Генералов Василий Викторович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Генералова Александра Федоровна

Смерть
Неизвестно
Пробуждение, Милославский муниципальный район, Рязанская область
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