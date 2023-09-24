Самсонова Татьяна Онисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.01.1887 ст.
Сын: Самсонов Ефимий Филиппович
Отец ребёнка: Коркулев Филипп Иванович
Рождение ребёнка
12.01.1890 ст.
Дочь: Самсонова Мария Филипповна
Отец ребёнка: Коркулев Филипп Иванович
Рождение ребёнка
29.12.1893 ст.
Дочь: Самсонова Анисия Филипповна
Отец ребёнка: Коркулев Филипп Иванович
Рождение ребёнка
13.10.1896 ст.
Дочь: Самсонова Параскева Филипповна
Отец ребёнка: Коркулев Филипп Иванович
Рождение ребёнка
19.02.1899 ст.
Дочь: Самсонова Евдокия Филипповна
Отец ребёнка: Коркулев Филипп Иванович
Рождение ребёнка
06.10.1901 ст.
Дочь: Самсонова Анастасия Филипповна
Отец ребёнка: Коркулев Филипп Иванович
Рождение ребёнка
04.08.1906 ст.
Дочь: Самсонова Елизавета Филипповна
Отец ребёнка: Коркулев Филипп Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно