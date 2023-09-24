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Самсонова Татьяна Онисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1887 ст.

Сын: Самсонов Ефимий Филиппович

Отец ребёнка: Коркулев Филипп Иванович

Ожогина, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
12.01.1890 ст.

Дочь: Самсонова Мария Филипповна

Отец ребёнка: Коркулев Филипп Иванович

Ожогина, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
29.12.1893 ст.

Дочь: Самсонова Анисия Филипповна

Отец ребёнка: Коркулев Филипп Иванович

Ожогина, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
13.10.1896 ст.

Дочь: Самсонова Параскева Филипповна

Отец ребёнка: Коркулев Филипп Иванович

Ожогина, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
19.02.1899 ст.

Дочь: Самсонова Евдокия Филипповна

Отец ребёнка: Коркулев Филипп Иванович

Ожогина, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
06.10.1901 ст.

Дочь: Самсонова Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: Коркулев Филипп Иванович

Ожогина, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1906 ст.

Дочь: Самсонова Елизавета Филипповна

Отец ребёнка: Коркулев Филипп Иванович

Ожогина, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коркулев Филипп Иванович

Смерть
Неизвестно
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