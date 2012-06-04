Затолокин Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения16.12.1931
Дата смерти04.06.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1931
Отец: Затолокин Василий Илларионович
Мать: Елена Степановна
Военная служба
С 10.09.1952 по 20.10.1955
Рождение ребёнка
26.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валентина Ивановна
Бракосочетание
09.01.1957
Жена: Валентина Ивановна
Бракосочетание
17.08.1980
Жена: Валентина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.06.2012