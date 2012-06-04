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Затолокин Николай Васильевич

Место рождения

Малая Черниговка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

16.12.1931

Дата смерти

04.06.2012

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1931

Отец: Затолокин Василий Илларионович

Мать: Елена Степановна

Малая Черниговка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Военная служба
С 10.09.1952 по 20.10.1955
Рождение ребёнка
26.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валентина Ивановна

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Бракосочетание
09.01.1957

Жена: Валентина Ивановна

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Бракосочетание
17.08.1980

Жена: Валентина Ивановна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
04.06.2012
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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