Фроликова / Тимонина Авдотья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Устинья Николаева
Отец ребёнка: Фроликов / Тимонин Николай Андронов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Анна Николаева
Отец ребёнка: Фроликов / Тимонин Николай Андронов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно