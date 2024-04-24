Семанова Анна Филипповна
Место рождения
Дата рождения21.10.1914 ст.
Дата смерти13.11.1914 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1914 ст.
№ 23 о рождении 21 октября 1914 года дочери Анны (в честь мученицы Анны, празднуемой церковью 22 октября) у крестьянина деревни Кривоносовской Филиппа Никаноровича Семанова и законной жены его Евдокии... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.11.1914 ст.
Причина смерти: от кори | № 29 о смерти 13 ноября 1914 года у крестьянина деревни Кривоносовской Филиппа Никаноровича Семанова дочери младенца Анны, 3 недели, «от кори». Погребена 15 ноября 1914 года.... Показать все