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Семанова Анна Филипповна

Место рождения

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

21.10.1914 ст.

Дата смерти

13.11.1914 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1914 ст.

Отец: Семанов Филипп Никонорович

Мать: Семанова (Федорцева) Евдокия Тимофеевна

Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
№ 23 о рождении 21 октября 1914 года дочери Анны (в честь мученицы Анны, празднуемой церковью 22 октября) у крестьянина деревни Кривоносовской Филиппа Никаноровича Семанова и законной жены его Евдокии... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
13.11.1914 ст.
Офролиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Причина смерти: от кори | № 29 о смерти 13 ноября 1914 года у крестьянина деревни Кривоносовской Филиппа Никаноровича Семанова дочери младенца Анны, 3 недели, «от кори». Погребена 15 ноября 1914 года.... Показать все

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