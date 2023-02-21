Закурко Геннадий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Закурко Петр Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Закурко Аврора Серафимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Владивосток, Владивостокский, Приморский край