Закурко Геннадий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закурко Геннадий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Закурко Петр Никитович

Мать: Закурко Агафья Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Закурко Аврора Серафимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закурко Аврора Серафимовна

Смерть
Неизвестно
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
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