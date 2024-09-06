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Карпов Макар Васильев

Место рождения

Романово

Дата рождения

24.07.1869

Дата смерти

04.12.1922

Пол

Мужской

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1869

Отец: Карпов Василий Ефимов

Мать: Карпова (Носова) Марфа Яковлева

воспреемники: солдат Василий Семенов Носов и кр-ка Анна Васильева Воронова
Бракосочетание
08.11.1889

Жена: Карпова (Носова) Елена Петрова

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
поручители по жениху: Абрам Васильев Карпов и с. Ольховец Василий Харитонов Киреев; по невесте: Iона Петров Носов и Семен Михайлов Воронов
Рождение ребёнка
08.11.1897

Дочь: Кириллова (Карпова) Екатерина Макаровна

Мать ребёнка: Карпова (Носова) Елена Петрова

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
воспреемники: Петр Михайлов Плотников и девица Мария Абрамова Карпова
Бракосочетание
11.04.1904

Жена: Карпова (Ситникова) Вера Матвеева

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
оба вторым браком. Вера Матвеева вдова. Фамилия первого мужа - Марков, за него замуж выходила в с Ольховец. Есть дочь Екатерина от 1 брака. поручители по жениху: с. Романово кр-не Абрам Васильев Карп... Показать все
Рождение ребёнка
25.02.1906

Дочь: Кириллова (Карпова) Евдокия Макаровна

Мать ребёнка: Карпова (Ситникова) Вера Матвеева

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
воспреемники: Павел Васильев Карпов и жена Евдокия Гаврилова Носова
Рождение ребёнка
24.03.1916

Дочь: Карпова Матрона Макаровна

Мать ребёнка: Карпова (Ситникова) Вера Матвеева

Ольховка, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
воспреемники: Василий Васильев Носов и Акилина Яковлева Карпова
Рождение ребёнка
20.05.1920

Дочь: Носова (Карпова) Елена Макаровна

Мать ребёнка: Карпова (Ситникова) Вера Матвеева

Ольховка, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
или гр 1919
Смерть
04.12.1922
Ольховка, Оконешниковский муниципальный район, Омская область
в записи в книге ЗАГС указано: неграмотный, хлебопашец, м. смерти п. Ольховка Камышенской волости Калачинского уезда Омской губернии. Заявил о смерти: Карпов Павел на момент смерти был женат, причина... Показать все

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