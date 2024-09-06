Карпов Макар Васильев
Место рожденияРоманово
Дата рождения24.07.1869
Дата смерти04.12.1922
ПолМужской
Жена
Дети
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Рождение
24.07.1869
воспреемники: солдат Василий Семенов Носов и кр-ка Анна Васильева Воронова
Бракосочетание
08.11.1889
поручители по жениху: Абрам Васильев Карпов и с. Ольховец Василий Харитонов Киреев; по невесте: Iона Петров Носов и Семен Михайлов Воронов
Рождение ребёнка
08.11.1897
Дочь: Кириллова (Карпова) Екатерина Макаровна
Мать ребёнка: Карпова (Носова) Елена Петрова
воспреемники: Петр Михайлов Плотников и девица Мария Абрамова Карпова
Бракосочетание
11.04.1904
оба вторым браком. Вера Матвеева вдова. Фамилия первого мужа - Марков, за него замуж выходила в с Ольховец. Есть дочь Екатерина от 1 брака. поручители по жениху: с. Романово кр-не Абрам Васильев Карп... Показать все
Рождение ребёнка
25.02.1906
Дочь: Кириллова (Карпова) Евдокия Макаровна
Мать ребёнка: Карпова (Ситникова) Вера Матвеева
воспреемники: Павел Васильев Карпов и жена Евдокия Гаврилова Носова
Рождение ребёнка
24.03.1916
Дочь: Карпова Матрона Макаровна
Мать ребёнка: Карпова (Ситникова) Вера Матвеева
воспреемники: Василий Васильев Носов и Акилина Яковлева Карпова
Рождение ребёнка
20.05.1920
Дочь: Носова (Карпова) Елена Макаровна
Мать ребёнка: Карпова (Ситникова) Вера Матвеева
или гр 1919
Смерть
04.12.1922
в записи в книге ЗАГС указано: неграмотный, хлебопашец, м. смерти п. Ольховка Камышенской волости Калачинского уезда Омской губернии. Заявил о смерти: Карпов Павел на момент смерти был женат, причина... Показать все