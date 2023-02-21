Коваленко Феодора Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1875
Дочь: Иустиния Карповна
Отец ребёнка: Коваленко Карп Акимович
Рождение ребёнка
14.01.1878
Отец ребёнка: Коваленко Карп Акимович
Рождение ребёнка
23.03.1879
Дочь: Дарья Карповна
Отец ребёнка: Коваленко Карп Акимович
Рождение ребёнка
14.02.1882
Отец ребёнка: Коваленко Карп Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно