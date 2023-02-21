Коваленко Феодора Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Феодора Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1875

Дочь: Иустиния Карповна

Отец ребёнка: Коваленко Карп Акимович

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.01.1878

Сын: Коваленко Павел Карпович

Отец ребёнка: Коваленко Карп Акимович

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
23.03.1879

Дочь: Дарья Карповна

Отец ребёнка: Коваленко Карп Акимович

Ведильцы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.02.1882

Сын: Коваленко Лев Карпович

Отец ребёнка: Коваленко Карп Акимович

Ведильцы, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваленко Карп Акимович

Смерть
Неизвестно
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