Баратеон Стеффан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баратеон Стеффан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

245

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
245

Отец: Баратеон Ормунд

Мать: Таргариен Рейль

Рождение ребёнка
254

Сын: Баратеон Роберт

Мать ребёнка: Баратеон Кассана

Рождение ребёнка
261

Сын: Баратеон Станнис

Мать ребёнка: Баратеон Кассана

Рождение ребёнка
266

Сын: Баратеон Ренли

Мать ребёнка: Баратеон Кассана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баратеон Кассана

Смерть
Неизвестно
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