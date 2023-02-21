Баратеон Стеффан
Место рожденияНе указано
Дата рождения245
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
245
Отец: Баратеон Ормунд
Мать: Таргариен Рейль
Рождение ребёнка
254
Сын: Баратеон Роберт
Мать ребёнка: Баратеон Кассана
Рождение ребёнка
261
Сын: Баратеон Станнис
Мать ребёнка: Баратеон Кассана
Рождение ребёнка
266
Сын: Баратеон Ренли
Мать ребёнка: Баратеон Кассана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баратеон Кассана
Смерть
Неизвестно