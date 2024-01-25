Камзин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1936
Дата смерти08.07.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.10.1959
Сын: Камзин Николай Александрович
Мать ребёнка: Камзина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
13.04.1963
Сын: Камзин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Камзина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
05.01.1971
Дочь: Капустина Галина Александровна
Мать ребёнка: Камзина Наталья Ивановна
Смерть
08.07.1987