Камзин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камзин Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1936

Дата смерти

08.07.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1959

Сын: Камзин Николай Александрович

Мать ребёнка: Камзина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
13.04.1963

Сын: Камзин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Камзина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
05.01.1971

Дочь: Капустина Галина Александровна

Мать ребёнка: Камзина Наталья Ивановна

Смерть
08.07.1987
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