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Веснин Алексей (Оксен) Дмитриевич
Веснин Алексей (Оксен) Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1736
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Веснин Дмитрий Павлович
1713 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец:
Веснин Дмитрий Павлович
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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