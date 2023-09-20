Веснин Алексей (Оксен) Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веснин Алексей (Оксен) Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1713 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Веснин Дмитрий Павлович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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