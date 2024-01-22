Шведова Наталья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шведова Наталья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

По РС на 1850г было 31 лет
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.

Сын: Шведов Яков Епифанов

Отец ребёнка: Шведов Епифан Федотов

По РС 1850 г. было 12 лет
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Тюрина Ирина Епифановна

Отец ребёнка: Шведов Епифан Федотов

Рождение ребёнка
Около 1844 ст.

Сын: Шведов Феодор Епифанов

Отец ребёнка: Шведов Епифан Федотов

По РС 1850 г.было 6 лет
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шведов Епифан Федотов

Смерть
Неизвестно
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