Шведова Наталья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.
Сын: Шведов Яков Епифанов
Отец ребёнка: Шведов Епифан Федотов
По РС 1850 г. было 12 лет
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Тюрина Ирина Епифановна
Отец ребёнка: Шведов Епифан Федотов
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.
Отец ребёнка: Шведов Епифан Федотов
По РС 1850 г.было 6 лет
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно