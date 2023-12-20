Милосердов Андрей Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Милосердов Яков
Мать: Милосердова ?
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Милосердова ?
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Милосердова ?
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Милосердова ?
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1839