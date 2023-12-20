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Милосердов Андрей Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Милосердов Яков

Мать: Милосердова ?

Рождение ребёнка
1808

Сын: Милосердов Иона Андреев

Мать ребёнка: Милосердова ?

Рождение ребёнка
1810

Сын: Милосердов Марк Андреев

Мать ребёнка: Милосердова ?

Рождение ребёнка
1820

Сын: Милосердов Давид Андреев

Мать ребёнка: Милосердова ?

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1839
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