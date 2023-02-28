Ларион Данилов
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Даниил Прохоров
Мать: Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Елена Ларионова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Савва Ларионов
Мать ребёнка: Елена Ларионова
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Елена Ларионова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Ларионова
Мать ребёнка: Елена Ларионова
Смерть
Неизвестно