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Ларион Данилов

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Место рождения

Козлово, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Даниил Прохоров

Мать: Ирина Иванова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Журавлев Родион Ларионов

Мать ребёнка: Елена Ларионова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Савва Ларионов

Мать ребёнка: Елена Ларионова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Журавлев Андрей Ларионов

Мать ребёнка: Елена Ларионова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Ларионова

Мать ребёнка: Елена Ларионова

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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