Частова (Кузьмина) Татьяна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Частова (Кузьмина) Татьяна Евгеньевна

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Место рождения

Чернышово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

30.10.1954

Дата смерти

30.03.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1954

Отец: не указан

Мать: Кузьмина Александра Ивановна

Чернышово, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
24.01.1975

Сын: Частов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Частов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
12.01.1980

Дочь: Частова Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Частов Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Частов Сергей Александрович

Смерть
30.03.2011
Коляново, Ивановский муниципальный район, Ивановская область
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