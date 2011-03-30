Частова (Кузьмина) Татьяна Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения30.10.1954
Дата смерти30.03.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1954
Отец: не указан
Рождение ребёнка
24.01.1975
Отец ребёнка: Частов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
12.01.1980
Дочь: Частова Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Частов Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.03.2011
Коляново, Ивановский муниципальный район, Ивановская область