Захаров Иван Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Захаров Василий (Семен)
Рождение ребёнка
1834
Сын: Захаров Семен Иванов
Мать ребёнка: Захарова Наталья Якимова
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Захарова Наталья Якимова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Захаров Иван Иванов
Мать ребёнка: Захарова Наталья Якимова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Захарова Наталья Якимова
Рождение ребёнка
1848
Сын: Захаров Егор Иванов
Мать ребёнка: Захарова Наталья Якимова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Захарова Наталья Якимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Наталья Якимова
Смерть
Неизвестно
Астраханская губерния, Енотаевский уезд, село Никольское