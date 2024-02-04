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Захаров Иван Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Захаров Василий (Семен)

Мать: Захаров Акулина Харитонова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Захаров Семен Иванов

Мать ребёнка: Захарова Наталья Якимова

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Захарова Наталья Якимова

Рождение ребёнка
1843

Сын: Захаров Иван Иванов

Мать ребёнка: Захарова Наталья Якимова

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Захарова Наталья Якимова

Рождение ребёнка
1848

Сын: Захаров Егор Иванов

Мать ребёнка: Захарова Наталья Якимова

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Захарова Наталья Якимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Наталья Якимова

Смерть
Неизвестно
Астраханская губерния, Енотаевский уезд, село Никольское
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