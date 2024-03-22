Демчан Антон (Антонин) Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демчан Антон (Антонин) Федорович

Место рождения

Чесновский Раковец, Тернопільська область

Дата рождения

04.08.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1882 ст.

Отец: Демчан Феодор Григорьевич

Мать: Демчан Мелания Васильевна

Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крещение
06.08.1882 ст.
Чесновский Раковец, Тернопільська область
Крестьянин села Чесновского Раковца Феодор Григорьев Демчан и законная жена его Мелания Васильева, оба православного вероисповедания Восприемники: крестьянин села Чесновского Раковца Севастиан Василь... Показать все
Смерть
Неизвестно
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