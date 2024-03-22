Демчан Антон (Антонин) Федорович
Место рождения
Дата рождения04.08.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1882 ст.
Крещение
06.08.1882 ст.
Крестьянин села Чесновского Раковца Феодор Григорьев Демчан и законная жена его Мелания Васильева, оба православного вероисповедания Восприемники: крестьянин села Чесновского Раковца Севастиан Василь... Показать все
Смерть
Неизвестно