Зиновьева Анна Дмитриевна
Место рожденияд Попово Кувшиновский район Тверской области
Дата рождения01.03.1896
Дата смерти04.03.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.11.1919
Сын: Зиновьев Евгений Леонидович
Отец ребёнка: Зиновьев Леонид Дмитриевич
г. Торжок Тверской области
Смерть
04.03.1983
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Введенское кладбище, участок 17, могила Сергеева Михаила Степановича