Зиновьева Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновьева Анна Дмитриевна

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Место рождения

д Попово Кувшиновский район Тверской области

Дата рождения

01.03.1896

Дата смерти

04.03.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

д Попово Кувшиновский район Тверской области
Рождение ребёнка
04.11.1919

Сын: Зиновьев Евгений Леонидович

Отец ребёнка: Зиновьев Леонид Дмитриевич

г. Торжок Тверской области
Смерть
04.03.1983
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Введенское кладбище, участок 17, могила Сергеева Михаила Степановича
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