Рахматуллина (Нигметзянова) Нафиса Нигметзяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРахматуллина (Нигметзянова) Нафиса Нигметзяновна

Рахматуллина (Нигметзянова) Нафиса Нигметзяновна

Место рождения

Большие Кибя-Кози, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.03.1906

Дата смерти

30.01.1985

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1906

Отец: Мухаметзянов Нигметзян

Мать: Мухаметзянова Тагира Хуснутдиновна

Большие Кибя-Кози, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.05.1929

Муж: Рахматуллин Гатаулла (Гата) Рахматуллович

Большие Метески, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1931

Сын: Рахматуллин Хурматулла Гатауллович

Отец ребёнка: Рахматуллин Гатаулла (Гата) Рахматуллович

Рождение ребёнка
28.04.1934

Дочь: Гатауллина Кашифа Гатаулловна

Отец ребёнка: Рахматуллин Гатаулла (Гата) Рахматуллович

Большие Метески, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
20.09.1941

Муж: Рахматуллин Гатаулла (Гата) Рахматуллович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
30.01.1985
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close