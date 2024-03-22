Рахматуллина (Нигметзянова) Нафиса Нигметзяновна
Место рождения
Дата рождения09.03.1906
Дата смерти30.01.1985
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1906
Бракосочетание
08.05.1929
Рождение ребёнка
1931
Сын: Рахматуллин Хурматулла Гатауллович
Отец ребёнка: Рахматуллин Гатаулла (Гата) Рахматуллович
Рождение ребёнка
28.04.1934
Дочь: Гатауллина Кашифа Гатаулловна
Отец ребёнка: Рахматуллин Гатаулла (Гата) Рахматуллович
Развод
20.09.1941
Смерть
30.01.1985