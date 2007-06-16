Аскерко руслан владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аскерко руслан владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.2007

Отец: не указан

Мать: Аскерко лемара эшрефтовна

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