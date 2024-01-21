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Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1831

Отец: Василий Петрович

Мать: Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
?.12.1855

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Смородинова Неизвестно

Рождение ребёнка
1859

Сын: Филипп Иванович

Мать ребёнка: Матрёна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смородинова Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрёна Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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