Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1831
Отец: Василий Петрович
Мать: Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
?.12.1855
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Смородинова Неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Сын: Филипп Иванович
Мать ребёнка: Матрёна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смородинова Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрёна Сергеевна
Смерть
Неизвестно