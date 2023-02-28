Буторов Иван Степанов
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Буторова Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Буторова Авдотья Яковлева
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Буторова Авдотья Яковлева
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Буторова Анна Иванова
Мать ребёнка: Буторова Авдотья Яковлева
Рождение ребёнка
1832
Сын: Буторов Глеб Иванов
Мать ребёнка: Буторова Авдотья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850
ГАВО Ревизская сказка о наличии государственных крестьян в Пожаровском сельском обществе Усть-Сысольской волости Устюгского уезда Вологодской губернии. Фонд № 388. Оп.1. Д. 468. 1850 год