Иванова (Духанина) Елена Федоровна 09.02.1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванова (Духанина) Елена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1952

Дата смерти

23.02.1997

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1973 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
09.02.1952

Отец: Духанин Федор

Мать: Духанина Тося

Рождение ребёнка
17.02.1973

Дочь: Иванова Светлана Борисовна

Отец ребёнка: Иванов Борис Александрович

Рождение ребёнка
09.10.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Борис Александрович

Смерть
23.02.1997

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