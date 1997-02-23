Иванова (Духанина) Елена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1952
Дата смерти23.02.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1952
Отец: Духанин Федор
Мать: Духанина Тося
Рождение ребёнка
17.02.1973
Дочь: Иванова Светлана Борисовна
Отец ребёнка: Иванов Борис Александрович
Рождение ребёнка
09.10.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Борис Александрович
Смерть
23.02.1997