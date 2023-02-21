Дуркин Харлам Дементьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуркин Харлам Дементьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Дуркин Дементей Андреевич

Мать: Дуркина Анна Юрьевна

Рождение ребёнка
1732

Сын: Дуркин Александр Харламович

Мать ребёнка: Дуркина Настасья Исаковна

Место жительства
Неизвестно
Пасеговской пятидесятни, деревня что был починок Федора Попцова
Смерть
Неизвестно
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