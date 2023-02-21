Дуркин Харлам Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Дуркин Дементей Андреевич
Мать: Дуркина Анна Юрьевна
Рождение ребёнка
1732
Сын: Дуркин Александр Харламович
Мать ребёнка: Дуркина Настасья Исаковна
Место жительства
Неизвестно
Пасеговской пятидесятни, деревня что был починок Федора Попцова
Смерть
Неизвестно