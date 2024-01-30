Поломошнова Таисия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поломошнова Таисия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Третьяков Илья

Мать: Третьякова Дуся

Рождение ребёнка
02.05.1972

Дочь: Поломошнова Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Поломошнов Иван

Рождение ребёнка
16.05.1974

Сын: Поломошнов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Поломошнов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поломошнов Иван

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