Поломошнова Таисия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Третьяков Илья
Мать: Третьякова Дуся
Рождение ребёнка
02.05.1972
Дочь: Поломошнова Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Поломошнов Иван
Рождение ребёнка
16.05.1974
Сын: Поломошнов Евгений Иванович
Отец ребёнка: Поломошнов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поломошнов Иван