Калишева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1790 ст.
Сын: Калишев Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Калишев Дмитрий Абакумович
Рождение ребёнка
1796 ст.
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Калишев Дмитрий Абакумович
Рождение ребёнка
1799 ст.
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Калишев Дмитрий Абакумович
Рождение ребёнка
1801 ст.
Дочь: Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Калишев Дмитрий Абакумович
Рождение ребёнка
1805 ст.
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Калишев Дмитрий Абакумович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно