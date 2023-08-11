Калишева Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калишева Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Калишев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Калишев Дмитрий Абакумович

Рождение ребёнка
1796 ст.

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Калишев Дмитрий Абакумович

Рождение ребёнка
1799 ст.

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Калишев Дмитрий Абакумович

Рождение ребёнка
1801 ст.

Дочь: Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Калишев Дмитрий Абакумович

Рождение ребёнка
1805 ст.

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Калишев Дмитрий Абакумович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калишев Дмитрий Абакумович

Смерть
Неизвестно
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