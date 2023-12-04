Крынецкая Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.
Сын: Крынецкий Александр Петрович
Отец ребёнка: Крынецкий Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1849 ст.
Сын: Крынецкий Михаил Петрович
Отец ребёнка: Крынецкий Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1853 ст.
Сын: Крынецкий Василий Петрович
Отец ребёнка: Крынецкий Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.04.1856 ст.
Дочь: Сорокина Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Крынецкий Петр Дмитриевич
Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно