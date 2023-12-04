Крынецкая Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крынецкая Елена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1813 г.р.

Дети

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.

Сын: Крынецкий Александр Петрович

Отец ребёнка: Крынецкий Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1849 ст.

Сын: Крынецкий Михаил Петрович

Отец ребёнка: Крынецкий Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1853 ст.

Сын: Крынецкий Василий Петрович

Отец ребёнка: Крынецкий Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
24.04.1856 ст.

Дочь: Сорокина Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Крынецкий Петр Дмитриевич

Ядрин, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крынецкий Петр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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