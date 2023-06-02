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Лепкий Владик (Владимир) Святославович
Лепкий Владик (Владимир) Святославович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.12.1967
Пол
Мужской
Отец
Лепкий Святослав Дмитриевич
1931 г.р.
Мать
Лепкая (Марфина) Калерия Николаевна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1967
Отец:
Лепкий Святослав Дмитриевич
Мать:
Лепкая Калерия Николаевна
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