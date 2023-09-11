Савченко (Сидоренко) Ульяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 01.05.1938
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сидоренко Фёдор
Рождение ребёнка
03.08.1902
Дочь: Кузёмкина Евдокия
Отец ребёнка: Савченко Яков
Рождение ребёнка
17.04.1912
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Савченко Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савченко Николай
Отец ребёнка: Савченко Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савченко Константин
Отец ребёнка: Савченко Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Люся
Отец ребёнка: Савченко Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна (Нюра)
Отец ребёнка: Савченко Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савченко Владимир
Отец ребёнка: Савченко Яков
Смерть
Около 01.05.1938