Савченко (Сидоренко) Ульяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко (Сидоренко) Ульяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 01.05.1938

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сидоренко Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1902

Дочь: Кузёмкина Евдокия

Отец ребёнка: Савченко Яков

Рождение ребёнка
17.04.1912

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Савченко Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савченко Николай

Отец ребёнка: Савченко Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савченко Константин

Отец ребёнка: Савченко Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люся

Отец ребёнка: Савченко Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна (Нюра)

Отец ребёнка: Савченко Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савченко Владимир

Отец ребёнка: Савченко Яков

Смерть
Около 01.05.1938
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