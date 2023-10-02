Чагаев Яков Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Чагаева Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чагаева Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чагаева Евдокия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно